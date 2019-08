Regnbueflag på rådhuset

Regnbueflaget bliver ofte brugt til pride-parader og demonstrationer. Foto: Peter Kenworthy (arkiv)

Gladsaxe Kommune markerer Copenhagen Pride Week ved at hejse regnbueflaget på Gladsaxe Rådhus

Af Peter Kenworthy

På baggrund af et forslag fra viceborgmester Serdal Benli (F), der blev stillet på vegne af SF’s byrådsgruppe sidste år, hejser Gladsaxe Kommune regnbueflaget foran Gladsaxe Rådhus i Copenhagen Pride Week.

– I denne uge pryder regnbueflaget DI, HK, diverse ministerier, ambassader, banker, butikker, tog og busser og derfor vil det også være en god markering fra Gladsaxe Kommune af hylde forskelligheden, var SF’s begrundelse for forslaget, der blev vedtaget i byrådet sidste september med stemmerne 25-0.

– Der er stadig alt for mange LGBT’ere som bliver mødt med diskrimination i hverdagen og føler sig enormt fremmedgjort af vores politiske system. Selv om man ikke løser alle problemer ved at hejse et flag, tror jeg at det er et vigtigt signal at sende til alle vores medborgere, for at de føler sig inkluderet, fortæller Serdal Benli.

Farverne i regnbueflaget er et symbol for diversiteten i LGBTI-samfundet (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle, interkønnede), og bruges ofte som et symbol for stoltheden ved egen seksualitet ved såkaldte pride-arrangementer. Flaget blev designet til en pride i San Francisco i 1978 af en amerikansk aktivist.

Skal gå foran

Forperson for LGBT Danmark, Ask Ulrich Petersen, fortæller at han mener at det er godt at alle kommuner arbejder aktivt med mangfoldighed.

– At man som kommune hejser regnbueflaget er selvfølgelig dejligt, men man må være bevidst om at der ved det symbol også kommet et ansvar om at gøre noget. Her skal lokalpolitikerne arbejde aktivt for at skabe rum for LGBT+ personer i kommunen, fortæller han.

Han anbefaler derfor at Gladsaxe Kommune ser på, om man aktivt arbejder for at fremme LGBT+ personers levevilkår i kommunen.

– Sikrer man at lærere, pædagoger og sundhedspersonale i kommunen er godt nok klædt på til at møde, undervise og imødekomme LGBT+ personer og i fald man ikke er det, så er det et godt sted at starte, tilføjer han.

Og Serdal Benli mener da også, at der skal mere til end blot at hejse det regbuefarvede flag.

– Initiativet vil ikke gøre nogle forskel alene. Det er blot en markering. Så det er særlig vigtigt, at Gladsaxe Kommune som offentlig arbejdsgiver går foran og viser, at vi arbejder for lige muligheder og for at alle skal have lov til at være dem, de er. Jeg tænker, at vi løbende skal være obs på problemstillinger der kan være knyttet til LGBT-mennesker ansat i Gladsaxe Kommune. Jeg er sikker på at vores medarbejdere og ledere tager det udgangspunkt til sig. Men det er ikke os der skal ind og blande os i hverdagen som politikere, fortæller han.

Copenhagen Pride Week finder sted 13/8 – 18/8, og afsluttedes, traditionen tro, med en pride-parade gennem Københavns gader.

Ikke i mål

I 1866 afskaffedes dødsstraf for homoseksualitet i Danmark, i 1933 blev det afkriminaliseret og i 1981 blev homoseksualitet fjernet fra listen over sindssygdomme. I 1989 gør Danmark, som det første land i verden, det lovligt for homoseksuelle at gifte sig på landets rådhuse.

Den verdensomspændende NGO-organisation for LGBTI-personer, ILGA, rangerer i 2019 Danmark som nummer fem ud af 49 europæiske lande i forhold til LGBTI-rettigheder.

Men mange LGBTI-personer i Danmark bliver stadig i dag udsat for overfald, trusler eller chikane. I 2017 var der således 81 seksuelt orienterede hadforbrydelsessager, ifølge Rigspolitiet – en stigning fra 45 i 2016 og 31 i 2015. Homoseksuelle har desuden tre gange så mange selvmordsforsøg som den øvrige del af befolkningen.

Sidste år tildelte den Venstre-ledede regering penge til en handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

– Med handlingsplanen er det målet at mindske LGBTI-personers oplevelse af mistrivsel, frygt for at holde i hånd på gaden, verbal chikane eller fysiske overgreb, selvmordsforsøg, manglende lyst til åbenhed på arbejdsmarkedet og fordomme, stod der blandt andet i handlingsplanen.

Homoseksualitet kan stadig give dødsstraf i adskillige lande rundt om i verden og lange fængselsstraffe i mange andre. Ifølge Forskergruppen bag Homophobic Climate Index, er der en tydelig sammenhæng mellem enkeltlandes homofobi og kriminalisering af homoseksualitet, og lav BNP per indbygger.