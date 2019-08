Så starter jazzen for alvor

Der har været meget at glæde sig over i den forgangne jazzsæson for Gladsaxe Jazzklubs formand Ole Kjær, men programmet for den kommende sæson tegner til at blive endnu bedre. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Jazzklub, Danmarks største jazzklub, er igen klar med et forrygende sæsonprogram

Af Jan Løfberg

Mange jazzentusiaster har det sådan med deres yndlingsmusik, at den følger fodboldens kalender. Altså med start i løbet af efteråret. Med det aktivitetsniveau som Gladsaxe Jazzklub holder sig, er der kun en lille sommerpause, ellers er der nærmest tale om et årshjul med løbende arrangementer og koncerter.

Hvis vi holder os til, at sæsonen starter på ny, så sker det torsdag den 5. september kl. 19.30 på Café Drop Inn på Telefonfabrikken, når JazzMuld Trio spiller fra kl. 20 til 22. Trioen består af Nicolai Majland (klaver), Jakob Lind Lauritsen (kontrabas) og Jesper Uno Kofoed (trommer).

Mange af jazzklubbens medlemmer og helt ordinære jazzfans erindrer sikkert den forrygende Gladsaxe Jazzfest midt i juni. Her kunne selv en aftens meget heftige regnskyl ikke ødelægge en mindeværdig fest med blues og jazz og funk i skøn samklang på både Søborg Hovedgade og i Aldershvile Slotspark.

Formanden for jazzklubben Ole Kjær fortæller, at næste år er 10 års-jubilæum for sommerens jazzfest, og det er meget sandsynligt, at to af de tre spilledage afvikles i slotsparken.

Internt og eksternt

Gladsaxe Jazzklub er med sine 615 medlemmer Danmarks største. Foreningen har med sit mangfoldige koncertprogram været med til at gøre Gladsaxe kendt uden for byen.

– Derfor kører vi så at sige på to ben. Vi har fokus på det lokale, men vi er også bevidste om at være med i arrangementer uden for byen. Det sikrer Gladsaxe omtale i forskellige sammenhænge, siger Ole Kjær.

Noget af det helt store for jazzklubben bliver afviklingen af UNESCOs ”Jazzens Dag” i Tivoli den 30. april næste år.

– Vi har tidligere holdt ”Jazzens Dag” i Aldershvile Slotspark, men nu løfter vi den op til et landsdækkende arrangement. Tivoli vil ose af jazz fra kl. 12 til 23; 140 klubber vil deltage; Glassalen vil præsentere nogle af de allerstørste danske navne. Samlet set vil vi vise bredden i jazz, siger en forventningsfuld Ole Kjær.

Et andet arrangement som klubben står for er både internt og eksternt er ”Jazzweekend i Gilleleje”. Allerede nu har 50 entusiaster – hovedsageligt klubbens medlemmer – tilmeldt sig fra fredag den 4. oktober til søndag den 6. oktober. Klubben har sammensat et spændende program med foredrag og solid musik leveret af kendte kunstnere. Og så må man heller ikke glemme hyggen og bespisningen.

Selv om der er langt til jul, får Ole Kjær julelys i øjnene, når han fortæller om årets helt store koncert: Den 1. søndag i advent kommer DRs Juleshow til Grønnemose Skoles Festsal, hvor DR Big Band spiller med blandt andre Kaya Brüel.

– Det er svært at fremhæve det ene frem for det andet, når man arrangerer op til 35 koncerter. Men mange vil sikkert glæde sig til pianisten Esben Just den 13. september. De fire saxofonister Jens Søndergaard, Benjamin Koppel, Hans Ulrik og Jan Harbeck suppleres af Ole Kock Hansen på klaver, Alex Riel på trommer og Lasse Lundstrøm på kontrabas – det sker den 25. oktober, og The Swinging Sisters – søstrene Signe, Karen og Inger Juhl – synger den 22. november, siger Ole Kjær.

Læs mere om klubben på www.gladsaxejazzklub.dk