Sætter pris på vækst og velfærd

Der bliver diskuteret livligt til Gladsaxe Erhvervskonference - som her i 2017. Foto: Arkivfoto: Kaj Bonne.

Vinderen af Gladsaxe Erhvervspris fejres 2. oktober på Gladsaxe Erhvervskonference

Af Redaktionen, redigeret

Har din virksomhed gjort noget særligt for at skabe bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe i året, der er gået? Eller kender du en virksomhed, som har? Det er nogle af kriterierne for at vinde Gladsaxe Erhvervspris, som hvert år uddeles af Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Erhvervsråd.

– Vi har mange spændende og ambitiøse virksomheder i Gladsaxe. Vi er på jagt efter kandidater, der i særlig grad har gjort en forskel i året, der er gået, og på den måde har bidraget til Gladsaxes vækst og velfærd. Jeg glæder mig til at få mange spændende forslag ind, og til at fejre vinderen på Gladsaxe Erhvervskonference 2019, udtaler erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen.

Sidste frist for at komme med forslag til vinderen er 20. september.

Vinderen kåres af en dommerkomité der blandt andet består af borgmesteren, erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen, og repræsentanter for Gladsaxe Erhvervsråd.

Sidste år vandt Mark Hermann Chocolate prisen, i et felt på over 100 nominerede virksomheder. pk