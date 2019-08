Sikkerhed på skinner

Før trafikanterne skal til at tænke på sikkerheden ude i trafikken, hvor letbanetog, biler og busser skal køre sammen som her i Aarhus, bliver der tænkt på sikkerhed under selve byggeriet. Foto: Peter Kenworthy.

Sikkerheden skal prioriteres på letbaneprojektet

Af Peter Kenworthy

Alle medarbejdere på Hovedstadens Letbane skal opleve et trygt og sikkert arbejdsmiljø uden ulykker. Derfor har parterne bag projektet besluttet at sætte nye standarder for sikkerhed med et omfattende uddannelsesprogram for alle medarbejdere på projektet, skriver Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.

Trods mange års indsats for at styrke sikkerheden i bygge- og anlægsbranchen generelt er antallet af arbejdsulykker stadig højt. Men det skal der laves om på, hvis det står til Hovedstadens Letbane.

For at forebygge og mindske antallet af skader under byggeriet af den kommende letbane har selskabets ejere derfor godkendt en strategi, der har til formål at skabe en sikkerhedskultur på letbaneprojektet, som er helt grundlæggende anderledes end normen i byggebranchen.

– Hovedstadens Letbane har en særlig forpligtelse til at være blandt frontløberne, når det gælder sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen. Derfor er det vigtigt at skabe et arbejdsmiljø, hvor sikkerhed er tungt forankret i ledelsen og hos de enkelte medarbejdere, udtaler borgmester Erik Nielsen (A) fra Rødovre Kommune, som står bag projektet sammen med ti andre kommuner og Region Hovedstaden.

Hovedstadens Letbane har hentet inspiration til den nye indsats i olie- og gasbranchen, som har formået at skabe markante resultater på området. Selskabet har derfor indledt et tæt samarbejde med brancheorganisationen Olie Gas Danmark og flere aktører i denne branche og håber, at det kan skabe tilsvarende ændringer i bygge- og anlægsbranchen, fortæller man.

Helt centralt i indsatsen står et uddannelsesforløb kaldet Safety Academy, som samtlige medarbejdere i selskabet og entreprenørerne skal deltage i. Safety Academy består af en række obligatoriske kurser, hvoraf nogle er målrettet alle medarbejdere, mens andre er målrettet ledere i byggeorganisationen.

Fagforeningen 3F bakker også op om indsatsen. Ifølge Thomas Overgaard, der er formand for 3F Vestegnen, er det netop en vedholdende indsats og uddannelse af medarbejderne, der skal til for at sikre en arbejdsplads uden ulykker.

– Selvom virksomheder og organisationer arbejder hårdt på at nedbringe antallet af arbejdsulykker, sker der desværre fortsat alt for mange ulykker på de danske byggepladser. På letbaneprojektet kommer mange forskellige entreprenører til at arbejde sammen på kryds og tværs, og derfor er det helt afgørende, at bygherre, arbejdsgivere og medarbejdere går sammen for at skabe en fælles stærk sikkerhedskultur på tværs, siger Thomas Overgaard og fortsætter:

– Det kræver et højt niveau af viden og kompetencer hos medarbejderne, men også det rette mindset hos bygherren om, at sikkerhed er en ufravigelig del af arbejdet. Derfor er vi glade for, at Hovedstadens Letbane går systematisk efter at skabe en varig og stærk sikkerhedskultur. pk