Skændsel på Søborg Torv

Efter en længere ombygning af Søborg Torv - som var værd at vente på - er der nu opstillet en madvogn.

Af Susanne Damsgaard

Susanne Damsgaard, Søborg Hovedgade 115

Dette skrummel tager udsigten ud over Søborg Torv. Det skærmer fuldstændig, når du kommer gående op ad Søborg Hovedgade. Du har ikke længere udsigt til selve torvet og området med blomster, bede og vandløbet.

Det er forhåbentlig ikke en permanent tilladelse der er givet til at denne skændsel af en madvogn skal have fast holdeplads på torvet. Også når der ikke er åbent.

For år tilbage, da Olsen havde pølsevognen på torvet, måtte den ikke “overnatte”.