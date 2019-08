Spændende ishockeytrup

Sportschef Jacob Volf (tv.) og cheftræner Daniel Leidborg glæder sig til den kommende ”istid”. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Bears har fået tilgang af interessante profiler

Af Jan Løfberg

Den 10. september bliver ishockeyspillerne fra Gladsaxe Bears målt afgørende for første gang, når klubben i 1. division møder Gentofte Stars på udebane.

Indtil videre har 1. holdet spillet tre træningskampe med sejr 7-6 over Rødovre i torsdags og nederlag 2-4 mod Gentofte lørdag. Spillerne er så småt ved at lære hinanden at kende for der har trods alt været visse udskiftninger. Langt hen ad vejen ser cheftræner Daniel Leidborg og sportschef Jacob Volf positivt på de nye folk, som har tilsluttet sig ”Bjørnene”.

Nogle interessante navne optræder nu på skøjter i Gladsaxe Skøjtehal. På angrebssiden har man fået tilgang af Anders Schultz fra Hvidovre og Søren Dau Mortensen fra Vojens. Der er her tale om to særdeles rutinerede kræfter med masser af erfaring fra den bedste liga. Endvidere har Gladsaxe fået tilgang af den 22-årige fysisk stærke svenske back Magnus Olsson, og endelig den blot 20-årige slovak Filip Husar, der er kommet til Danmark for at studere.

– Vi synes, at vi har fået banket et ret homogent hold sammen, og spillerne er blevet enige om, at de er der for hinanden, så vi har en stor tro på, at vi kan komme i top-4, altså mindst semifinalespillet, siger den sportslige ledelse.

I grundspillet skal Gladsaxe spille 28 runder, derefter spilles kvart-, semi- og finale bedst af fem kampe.

Inden sæsonstarten mangler Gladsaxe Bears følgende træningskampe Gentofte Stars (30/8 ude), Rødovre SIK (1/9) og Mörrums GoIS (Sverige) (7/9 ude).