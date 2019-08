Tre tips til at spare penge i hverdagen

SPONSORERET INDHOLD: Det kan hurtigt føles som om, det bliver dyrere og dyrere at leve. Vi har et væld af forskellige faste udgaver i hverdagen. Det er alt fra husleje, boliglån, a conto udgifter, mad, tandlæge, medicin, forsikringer og meget mere.

Så er der også alt det, der er lidt mere sjovt. Det er for eksempel turene til Tivoli, en film i biografen, et nyt sæt tøj og meget mere. Vi bruger en hel masse penge hver eneste dag, og det er næsten ikke noget at gøre ved. Der er til gengæld tips og tricks til, at gøre nogle af de udgifter lidt billigere. Det handler om at se indad, tænke lidt over forbruget, og så handle på de rette tidspunkter. Det prøver vi at vise med denne artikel.

Black Friday

Black Friday er et godt tidspunkt på året, hvor du kan få overstået dine julegaveindkøb, og andre ting du måske går og mangler til hjemmet. Black Friday er nemlig ét tidspunkt på året, den fjerde fredag i November, hvor markedet går amok og tilbuddene vælter ind. Oveni findes der også Cyber Monday, som er mandagen efter Black Friday, hvor mange af internettets webshops også går amok. Det er en kæmpe shoppingfest, og i Danmark varer det ofte fra fredag til mandag, altså hele weekenden. Der er rigelig mulighed for at få købt alle julegaver, adventsgaver og kalendergaver i dette weekend. Det gælder alt fra elektronik til tøj, bøger, skønhedsprodukter og meget mere. Black friday 2019 er den 29. november.

Spotvarer

Et andet tip til at spare penge i hverdagen er ved at købe spotvarer. Altså de varer i supermarkedet, som måske er ved at overskride sidste salgsdato, men som stadig sagtens kan spises eller drikkes. Det gælder ofte grøntsager, kød og mælkeprodukter. Ofte kan disse dagligvarer indtages efter dato, uden at det går ud over dig eller dit helbred – det er blot en form for sikkerhedsforanstaltning for producenterne.

Det betyder dog også, at rigtig meget mad bliver smidt ud, selvom det sagtens kan spises. Vi producerer rigtig meget madspild. Det gælder også derhjemme, hvor vi er hurtige til at smide ting ud, der stadig kan spises. Hvis du begynder at overveje dette lidt mere, kan det nemt være, at du begynder at spare penge. Lige overveje, hvorfor du gerne vil smide noget ud, og om det ikke godt kan bruges til noget i stedet for at ligge i skraldespanden. Tænk på, at det tager omkring tre måneder for en tomat at vokse for blot, at du smider den ud.

Overvej dit forbrug

Det med spotvarer og madspild handler meget om, at overveje dit forbrug i det daglige. Det samme gælder dog også dit forbrug ud over dagligvarer. For eksempel om du virkelig har brug for den nyeste elektronik eller alt det tøj, som du går at køber. Denne form for forbrug er ret miljøbelastende, og et sted hvor vi sagtens kan gøre det bedre. Vi fristes ofte til at købe kvantitet til en billig pris i stedet for kvalitet for en dyrere pris, men ender med at bruge de samme penge, skulle det være lidt men godt i stedet.