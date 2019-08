Ungdommens dannelse anno 2019

Kære læser, har du husket at tjekke dine sociale medier igennem flere gange i dag

Af Anders Paludan Augsburg

Af Anders Paludan Augsburg

Kære læser, har du husket at tjekke dine sociale medier igennem flere gange i dag, postet din morgenmad på Snapchat, chattet via Messenger med en ven der sidder 3 meter fra dig, meldt dig ind i Fitness World, taget tøj på i dag for at imponere omverdenen, har du husket at overtænke i dag, har du husket at kritisere dig selv for hvorfor du gør sådan og ser ud som du gør, har du husket at gøre det man burde gøre, husket at set din yndlingsblogger vise sit nyfødte barn frem igen i dag, husket at være jaloux og misundelig på hende den flotte Instagrammer fra USA som har et hundefilter på hovedet, husket at føle dig udenfor og husket at mærke en overvældende følelse af FOMO?

Har du husket at læse negative nyheder, husket at kritisere dig selv for ikke at leve op til det perfekte ideal, husket at være politisk korrekt, husket at flygte fra dine følelser og tanker, bedøvet dig selv med endnu en distraktion for at undgå følelsen at face dig selv og det du virkelig tænker og føler?

Psykiske lidelser og mentale problemer er nutidens epidemi, som spreder sig i en alarmerende fart.

Der er mange der har en mening om hvem du skal være og hvad der er mest rigtigt at gøre, men hvad vil du?

”Ét tusinde stemmer, men hvor din egen?”