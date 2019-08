Vi ligger nummer et

AB Gladsaxe fik point med fra Middelfart og fører nu 2. division vest

Af Peter Kenworthy

De grønblusede fra AB var nået til Middelfart på holdets udebane-Danmarksturné lørdag. Og da Brabrand overraskende havde tabt til Thisted tidligere på dagen, skulle akademikerne bare bruge et enkelt point for at overtage førstepladsen i ligaen.

Efter en lille halv time fik Yonas Nielsen raget bolden til sig i feltet, og sparkede bolden i mål til 1-0 – hans tredje sæsonmål. Og selvom Middelfart fik udlignet med 20 minutter igen, blev der ikke scoret mere i den kamp.

AB ligger dermed nummer et og er stadig ubesejret i sæsonen.

Og selv om der er mange kampe endnu i sæsonen, er træner Patrick Braune stolt over at ligge nummer et. Ikke mindst eftersom meget af kvaliteten i holdet kommer fra klubbens egne ungdomsspillere.

– Vi havde ikke set den komme. Vi har fået en rigtig flot start og er stolte over placeringen. Men vi holder begge ben på jorden og arbejder målrettet på at blive dygtigere hele tiden, fortæller han.

pk