Henrik Overgaard (stående) og Michael Hjorth vil sætte drømmene i gang hos nye trafikanter. Foto: Kaj Bonne.

En afdeling af Søernes Trafikskole åbner en afdeling i Bagsværd

Af Jan Løfberg

Bil. Frihed. Drøm.

Når du kommer ind hos kørelærerne Henrik Overgaard og Michael Hjorth i deres nye lokaler på Bagsværd Hovedgade 77A, så får dine drømme formentlig frit løb.

Du kan drømme dig væk til Cuba og køre de gamle amerikanerbiler mellem de slidte huse, eller du kan tage ”folkevognsrugbrødet” og drage ud i de store amerikanske landskaber.

– Vi vil gerne sætte gang i drømmene. Kør’ ud i livet, siger de to kørelærere, der har franchiseaftale med den største køreskole i København, Søernes Trafikskole, der også har afdelinger på Frederiksberg, på Østerbro og i Valby.

– Jeg har været kørelærer hos Søernes Trafikskole i 25 år, og Michael har 32 års erfaring. Men vi havde lyst til at gå selv og tage et større ansvar. Dermed kan vi give den bedste udgave af os selv, siger Henrik Overgaard.

Der er altså tale om et erfarent makkerpar. De tager naturligvis imod helt dugfriske elever på helt ned til 16 år og ni måneder, ligesom rutineelever og elever til generhvervelse fylder en del på deres tidsskema.

– De såkaldte rutineelever karakteriseres ved, at de har et kørekort, som de ikke rigtig har brugt eller kun kørt småture, siger Michael Hjorth.

At de to kørelærere åbnede i Bagsværd skyldes, at Henrik Overgaard med bopæl i Søborg er godt bekendt med lokalområdet, og Michael Hjorth har også stort indblik i områderne, der støder op til Bagsværd.

Når de to kørelærere ikke underviser nye trafikanter, så er Henrik en aktiv bordtennisspiller, mens Michael foretrækker at slå sine slag på golfbanen.

Du kan læse mere om Søernes Trafikskole på soernestrafikskole.dk og åbningstilbuddene i Bagsværd.