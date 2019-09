40 år med hår

Birthe Lundberg åbnede Salon Bes for 40 år siden. Foto: Kaj Bonne

Birthe Lundberg har haft Salon Bes siden 1979

Af Jan Løfberg

Egentlig var det ikke meningen, at Birthe Lundberg ville være selvstændig, men da hendes onkel havde et erhvervslokale i sin ejendom, lod hun sig overtale til at starte Salon Bes. Den 4. oktober er det 40 år siden, at Birthe åbnede for de første kunder på Søborg Hovedgade 84.

– Jeg har aldrig fortrudt, at jeg valgte at gå selv. Igennem de 40 år har jeg haft 12 elever og har på den måde været med til at give noget tilbage til frisørfaget, siger Birthe Lundberg, der i dag nøjes med at stå i forretningen torsdag og fredag.

– Det passer mig fint med to dage om ugen, for jeg er trods alt kommet lidt op i årene. Det er hyggeligt og fornøjeligt at bevare kontakten med stamkunderne. Men ellers er det jo min svigerdatter Josephine Forsman, som også er udlært i salonen, som står i forretningen hver dag. Vi har nu arbejdet sammen i 30 år, siger Birthe Lundberg.

Der er åbent hus fredag den 4. oktober fra kl. 14, hvor der vil blive serveret lidt godt til ganen.