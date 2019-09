40 ambassadører kæmper for skole

Et korps af forældre har meldt sig til at fortælle om Skovbrynet Skole til de kommende elevers forældre

Af Jan Løfberg

Forældreforeningen ”Brug Skovbrynet Skole” har efter sommerferien samlet et bredt korps af forældreambassadører på omkring 40 personer.

– Vi har den oplevelse, at der blandt forældrene er en kæmpe opbakning til skolen og en stor undren over, at skolen ikke er mere søgt. Det fælles budskab fra forældrene er, at Skovbrynet Skole er meget fin lokal folkeskole med gode faciliteter både ude og inde, og hvor lærererne er engagerede og leverer faglig og varieret undervisning for vores børn. Kernen på Skovbrynet Skole er begejstring for vores børn og fællesskabende traditioner, siger Karen Bardram Kehr fra Brug Skovbrynet Skole.

Forældreforeningen har fået oplyst, at der er 120 skolesøgende børn til Skovbrynet Skole i 2020, og foreningen vil rigtig gerne i dialog med forældrene til børnene, da man er overbevist om, at en masse af disse børn vil kunne få en rigtig skolegang.

Foreningen har derfor inviteret til legepladsmøde søndag den 6. oktober fra kl. 10-12 på legepladsen ved Skovbrynet Skole. Her kan alle de skolesøgende børn og forældre møde hinanden og tale med nuværende børn og forældre fra skolen.

I løbet af efteråret vil ”Brug Skovbrynet Skole” også sende forældreambassadører ud i børnehaverne, så det muligt for de kommende forældre at møde og stille spørgsmål til forældre, som allerede har børn på skolen. jll