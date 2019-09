7 års fængsel for narkosalg

Foto: Politi.dk

Retten i Glostrup idømte i dag en 36-årig mand fra Søborg syv års fængsel for besiddelse og salg af knap fire kilo kokain

Af Peter Kenworthy

Manden blev den 5. marts 2019 anholdt i en lejlighed i Søborg, hvor politiet i forbindelse med ransagning fandt knap et kilo kokain. Den efterfølgende efterforskning i sagen hos Operativ Støtte under Københavns Vestegns Politi, påviste at der i tiden op til ransagningen var sket et omfattende salg, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

– Det er på grund af rigtig godt efterforskningsarbejde, at anklagemyndigheden kunne føre bevis for både besiddelse og salg, siger senioranklager Rasmus Kim Petersen.

Den 36-årige blev også dømt for salg af et mindre kvantum hash. Han ankende dommen.