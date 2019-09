Affaldshåndtering

Gladsaxe Kommune har bestemt at borgerne skal sortere affald, så vi sammen kan bidrage til et bedre miljø og klima. Det er sådan set meget godt.

Af David Klubien, Skovtoften 20

Mindre godt er, at kommunen også har bestemt, at restaffald og madaffald kun tømmes hver 14. dag fra 1. september.

Fordi borgerne affaldssorterer og genbruger, er det ikke ensbetydende med, at der er mindre affald. En uge inde i den nye ordning er affaldsbeholderen til restaffald fyldt godt op, og typisk er plast lige så fyldt og tømningen er “ude af takt”.

Man tvinges til at købe sig til en større beholder eller finde på alternativer.

Er det virkelig kommunens intentioner at forringe den borgerbetalte service og lade os andre tage skraldet?