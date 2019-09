Alle skal bidrage til fællesskabet

Mine gode kollegaer på venstrefløjen har besluttet at øge de sociale ydelser til børnefamilier.

Af Mads Fuglede, MF, udlændinge- og integrationsordfører (V)

Mine gode kollegaer på venstrefløjen har besluttet at øge de sociale ydelser til børnefamilier. Særligt, er det familier med en ikke-vestlig baggrund, som vil få gavn af dette. Det kan godt bekymre mig, at tilskyndelsen til at tage et arbejde reduceres af dette forslag.

For mig er det vigtigt, at vi som samfund tager hånd om flygtninge- og indvandrerfamilier, der kommer til Danmark, og ønsker at være en del af det danske samfund.

Alle skal bidrage, så længe de er en del af samfundet.

Med regeringens forslag, kan familier på integrationsydelse og kontanthjælp se frem til flere penge. Regeringen vil bruge knap 300 mio.kr. på højere ydelser. Det er penge, der kunne været gået til sundhed eller støjbekæmpelse i Gladsaxe kommune.

Den tidligere regering fik vendt kurven, når det handler om at få ikke-vestlige udlændinge til at arbejde. Således fordoblede vi andelen af nytilkomne, der er i arbejde efter tre år i Danmark. Tusindvis af børn oplever nu, at mor og far går på arbejde frem for at blive hjemme.

Med den nye regerings forslag, kan jeg godt være bekymret for, hvordan det arbejdende fællesskab vil indsnævres. Alt for mange børn risikerer at vokse op med en norm om, at forældre ikke behøver at arbejde. Penge bliver her noget man får fra kommunen og ikke en løn. Vi har et ansvar for, at ingen bliver holdt udenfor.