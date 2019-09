Alt du skal vide om opsætning af altaner

SPONSORERET INDHOLD: Bor du i lejlighed, kender du sandsynligvis til savnet efter en have eller et andet privat udeareal. Til rigtig mange lejlighedskomplekser er der fælles udearealer, men hvis de bliver brugt af mange, er det ikke altid så rart at skulle dele.

For at komme uden om dette problem, kan du søge om at få opsat en altan. Det er ikke en nem proces, men med de rette råd kan du komme langt. Hvis du ønsker at få dit eget udeareal til din lejlighed, så får du her nogle råd og tips til, hvordan du søger om det.

Undersøg, om det overhovedet er muligt

Når du lejer en lejlighed gennem en forening, kan du ikke bare få lov til at sætte en altan op med det samme. Der er nemlig tre ting, du skal have styr på først.

1. Kan ejendommen kan bære altaner?

2. Er ejendommen er fredet?

3. Er andre lejere er med på idéen?

Først og fremmest er det nemlig nødvendigt at finde ud af, om ejendommen overhovedet kan bære altaner. Du skal også have undersøgt, om ejendommen er fredet. Er den det, skal du undersøge, om det er muligt at få altaner på visse steder af ejendommen alligevel. Derudover er en altan en relativt dyr investering, og for at kommunen kan give tilladelse, er det oftest nødvendigt at få andre lejere med på idéen. Derfor kan du prøve at snakke med dine naboer og sælge dem idéen. Er de med på den, kan I søge tilladelse hos kommunen og i boligforeningens bestyrelse.

Når tilladelsen er givet

Når du har fået tilladelse til at få opført en altan, er det en god idé at kontakte et altanfirma, som kan give idéer og bud på priser, udseender og praktisk udførelse. Derudover er det en god idé at kontakte en byggevejleder, som kan hjælpe igennem hele processen.