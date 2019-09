Bæredygtige boliger

De almene boligselskaber har vedtaget at de vil følge FN’s verdensmål. Blandt andet i Høje Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Der har handlet meget om problemer og ghettolov, når medierne har talt om de over 500.000 danske almene boliger i den seneste tid. Til gengæld har der ikke været talt meget om de almene boligselskabers beslutning om at prioritere FN’s verdensmål i de næste fire år.

I Danmarks Almene Boligers handlingsplan for 2019/20 pointeres det, at man skal blive endnu bedre til at bruge verdensmålene strategisk. Organisationen er interesse- og brancheorganisation for cirka 530 almene boligorganisationer.

Og i en kortlægning af de almene boligselskabers bidrag til samfundet og FN’s verdensmål, beskrives det hvordan Verdensmål 11, bæredygtige byer og lokalsamfund, står naturligt i centrum af den almene sektors arbejde.

Man satser blandt andet på miljømæssig bæredygtighed gennem energieffektivisering af vinduer og døre, varmepumper, solceller, energieffektive hårde hvidevarer og optimering af affaldssortering.

I Høje Gladsaxe satser man også på social- og samfundsøkonomisk bæredygtighed.

Blandt andet ved at have understøttet beboerdrevne aktiviteter i det lokale beboerhus, en kulturklub, som tager på ture og opbygger fællesskab, og et dialogprojekt mellem unge og ældre, som både styrker sammenhold, naboskab og tryghed samt forebygger ensomhed, kan man læse i kortlægningen.

Og boligselskabet 3B har dannet partnerskab med foreningen I Tråd med Verden, der skaber sy-værksteder med praktik- og afklaringsforløb for udsatte kvinder i Gladsaxe.

