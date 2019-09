Bagsværdfortet åbnes

Det bliver muligt at se Bagsværdfortet ovenfra på søndag. Foto: Flemming Bruun.

I anledning af befæstningsdagen søndag den 29. september åbnes mange forter, som normalt er lukket for offentligheden.

Det gælder også for Bagsværdfortet, hvor Gladsaxe Lokalhistoriske Forening har sørget for, at fortet er åbent. Normalt kan fortet kun beses udvendig fra, men i dagens anledning kan man komme indenfor og få historien om fortet og Københavns Befæstning fortalt. Der er vil være åbent fra kl. 11-14 og rundvisning kl. 11.30, 12.30 og 13.30. Lågerne til fortets tag er åbent, så man kan se det hele lidt fra oven.

Der er konkurrence for børnene, der kan lege soldat for en dag i terrænet.

Kaffevognen fra UNiG kommer og laver kaffe og vafler og der er ligeledes opstillet en toiletvogn.

jll