Besparelse i psykiatrien

Så svinges sparekniven igen. Kommunen har planer om besparelser i botilbuddene på 500.000.

Af Lene Philip Hansen

Lene Philip Hansen, Vadbro 88

Der skal ikke længere være faste pædagoger tilknyttet. Begrundelse,borgerne skal tvinges til at bruge værestedet Carlshuse,hvor det kræver et vist overskud at komme.

Problemet er bare at beboerne har brug for daglig støtte og har meget svært ved at forlade lejligheden.

Dette her kan medføre at enkelte beboere må tilbydes et andet tilbud og så er denne besparelse blevet en betydelig højere udgift.

Tænker på om vores kommune er blevet en velstandskommune og ikke en velfærdkommune