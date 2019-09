Bevægelse blev gjort sjovt da GIF Gymnastik besøgte ”Mosen” i Høje Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne.

GIF Gymnastik besøgte daginstitutionerne i Grønnemose-området

Af Jan Løfberg

Penge fra DIF/DGIs foreningspulje har sat gang i de små børn i Grønnemose-området. GIF Gymnastik har besøgt fire børnehaver og en vuggestue – alle bliver besøgt to gange. Således også ”Mosen” i Høje Gladsaxe. Her var det tydeligt at se, at børnene glædede sig til, at GIFs instruktører kom på besøg igen.

Særligt legen ”samba-samba”, der forener bevægelse og sprog fik børnenes øjne til at stråle.

– Det har virkelig været en succes. Og her i Mosen er vi blevet opmærksomme på nogle andre fælleslege, siger børnehaveleder Sara Christiansen.

Ida Lykke Bang og Ditte Salee fik sammen med pædagogerne Signe Madsen og Hamza Al-aidi børnene til at stå i rundkreds til samba-samba. Og så blev børnene ellers sat i sving med at lave bevægelser til alle mulige forskellige ord.

Det var ord fra dyrenes verden, fra madverdenen og fra ”maskinrummet”. Børnene skulle vise en bjørn, tiger, papegøje, abe og sommerfugl, men også snurretop, pølsehorn, pandekage og burger samt tørretumbler og vaskemaskine. Som pædagogerne og instruktørerne sagtens kunne blive enige om, så har samarbejdet den styrke, at det knytter idrætsforeningen tættere sammen med daginstitutionerne, der åbner sig mod lokalområdet.

Det er næppe sidste gang, at man ser GIF Gymnastik på besøg i vuggestuer og børnehaver.