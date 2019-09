Bilkørsel ved Bagsværd Sø skal stoppes

Længe har der været problemer med biler, som kører gennem skoven og parkerer ved dommertårnet

Af Astrid Søborg

Af Astrid Søborg, Byrådsmedlem (V), Skovbrynet 40, Bagsværd

Længe har der været problemer med biler, som kører gennem skoven og parkerer ved dommertårnet ved Bagsværd Sø, særligt om aftenen. Det er en trafik, som skaber utryghed blandt mange, der bruger området.

Venstres har i Trafik- og Teknikudvalget flere gange gjort opmærksom på problemet. Vi har nu gentaget vores opfordring til, at problemet løses ved opsætning af f.eks. en bom – eventuelt efter aftale med skovmyndighederne.

Området ved Bagsværd Sø er et rekreativt område af stor værdi for mange borgere bosiddende både i og uden for kommunen, og bør bevares som sådan.