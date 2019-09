Børnene tager skraldet

Omkring 800 indskolingsbørn fra otte skoler i Gladsaxe er med i årets Skraldiade - en affaldskampagne for 5-8 årige børn

Af Redaktionen, redigeret

Snart får Gladsaxe 800 affaldsdetektiver, der skal hjælpe skraldehelten Reno med at holde styr på affaldet. Reno er den gennemgående figur i affaldskampagnen Skraldiaden, hvor børnene gennem leg lærer at affald ikke bare er affald. De sorterer affald, bygger med affald og lærer om genbrug.

Gennem det materiale som børnene arbejder med i klassen og som de får med hjem, møder de Reno og Dyret Frits. De kommer også til at møde Nullermanden, Ligegyldia og Robert Rå. Reno skriver breve om affald til børnene og de sender breve med tegninger tilbage til Reno. Her fortæller de, hvor de har set noget affald. De kommer også med gode råd til, hvordan man kan bruge affaldet. For eksempel til at lege med.

Skraldiaden slutter med et stort show torsdag 10. oktober i festsalen på Grønnemose Skole, hvor børnene er klædt i flotte genbrugskostumer og blandt andet møder Reno i musicalen ’Renos rene skov’.