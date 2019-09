Børneolympiade

Foto: Kaj Bonne

Der blev løbet og sprunget igennem til skoleidrætsstævnet Glad OL, hvor god karma var nøgleordet

Af Peter Kenworthy

Torsdag og fredag blev det ottende Glad OL afholdt på Bagsværd Stadion. Her blev der uddelt medaljer og fighterpokaler, og dyrket bevægelse, kappestrid og ikke mindst fællesskab til den store guldmedalje.

Og der var i den grad olympisk stemning. Indmarchen var til tonerne af Vangelis’ tema fra OL-filmen ’Chariots of Fire’, hvor den olympiske flamme blev overleveret til borgmester Trine Græse (A).

Det olympiske motto er ’hurtigere, højere, stærkere’. Men nøgleordet til Glad OL er god karma, fortæller Ole Mortensen fra Gladsaxe Skole.

– Her får børnene en fælles oplevelse, hvor de teamworker og samarbejder. Man gør sit bedste, for det er fællesskabet der er i højsædet til Glad OL, tilføjer han.

Og der blev i den grad teamworket og samarbejdet og spurtet igennem, under olympiadens første disciplin, 30 x 60 meter. Her vandt 6.d. det første heat i flotte 5 minutter og 29 sekunder. – Men alle er vindere, fortalte Ole Mortensen over højtaleranlægget, før 5-klasserne skulle løbe deres heat.

Glad OL er for børn fra Gladsaxe Skole og Bagsværd Skole. Over 1000 børn konkurrerede i længdespring, højdespring, løb og boldkast. Arrangementet har været afholdt siden 2012, som en del af en kommunal satsning på bevægelse hos skolebørn.

