Bogorme på indkøb

Der blev læst flittigt mellem kølediskene. Foto: Kaj Bonne.

Torsdag var der såkaldt ”flash mob” i Kvickly Buddinge i anledningen af Danmarks Biblioteksuge

Af Redaktionen, redigeret

Tag en bog under armen. Tag i Kvickly og lad som om du er ved at købe ind. Og stop så op sammen med alle de andre ”flash mobsters”, og tag din bog frem og læs i den i to minutter.

Det var oplægget fra Gladsaxe Bibliotekerne i forbindelse med Danmarks Biblioteksuge. Her var der en masse aktiviteter på landets biblioteker, som demonstrerer hvad læsning betyder for os som mennesker.

15-20 voksne og børn havde taget den opfordring til sig, og stod og læste bøger i kasselinjen og i køleafdelingen – med et bogmærke med teksten ”læsning forandrer dig og verden” påtrykt. Der blev læst alt fra Biernes historie og Papegøjer i varmeskab til Jeg bor i Sverige og Serotoni, mens andre kunder så ned i indkøbssedler og mobiltelefoner.

– Vi vil gerne vække lidt opmærksomhed ved at overraske folk, der er i gang med at købe ind. Det er jo ikke der, de fleste står og læser, men man kan godt. Læsning kan være alle steder, fortæller Rose Toghøj Parekh-Gaihede, der som børnebibiotekar på Gladsaxe Bibliotekerne var med til at planlægge flash mobben. pk