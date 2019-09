Brad Pitt på rumeventyr

Brad Pitt i ”Ad Astra”. Foto: Nordisk Film.

Bibliografen viser en film, hvor den amerikanske stjerneskuespiller er astronaut

Af Redaktionen, redigeret

En af amerikansk films mest oversete instruktører, James Gray, er tilbage med et stort anlagt drama, der på forunderlig vis stadig formår at holde fokus på det personlige og intime. I ”Ad Astra” spiller Brad Pitt astronauten, Roy McBride, der må rejse til det yderste af solsystemet på en mission for at løse et mysterium og samtidig finde sin forsvundne far, spillet af Tommy Lee Jones.

Som i Grays tidligere film står det menneskelige drama helt centralt. I ”The Immigrant” var Marion Cotillards kamp for et nyt liv i New York omdrejningspunktet og senest i ”The Lost City of Z” fulgte publikum den opdagelsesrejsende Percy Fawcett på en fatal rejse ind i det allermørkeste Sydamerika i jagten på en forsvunden by.

Denne gang foregår rejsen ud i selve verdensrummet for at finde menneskehedens plads i kosmos. ”Ad Astra” sammenlignes flere steder med Coppolas ”Dommedag Nu”, hvor rejsen op ad floden symboliserede rejsen ind i selvet. Den sammenligning er en tung byrde, men Gray – i et fremragende samarbejde med Brad Pitt – formår med lige dele drama, humor og storslåede billeder at transportere publikum til hidtil ukendt land. ”Ad Astra” er et mesterværk og har premiere i Bibliografen torsdag 19. september! Søndag 22. september indtager Opera-Bio atter Bibliografens store lærred, når der blændes op for ”Rigoletto” i en spektakulær opsætning fra bredden af Bodensøen i Bregenz.

Allerede dagen efter, mandag 23. september, er der i samarbejde med Jägermeister forpremiere på komedien, ”Jagtsæson”. Til de heldige fremmødte serveres en lille drink til at skylle løjerne ned med. Mille Dinesen, Lærke Winther og Stephania Potalivo skal nok gøre alt for at give publikum en veninde-weekend, de aldrig glemmer.