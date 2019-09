Bredt budget

Gladsaxe Kommune får bred budgetaftale for 2020-2023. Kun Enhedslisten står udenfor aftalen

Af Redaktionen, redigeret

I sidste uge vedtog et flertal bestående af alle partier i Gladsaxe Byråd, undtagen Enhedslisten, et nyt budget.

Ifølge budgetaftalen skal mulighederne for en ny skole, der skal erstatte Skovbrynet Skole ”afsøges”. Der skal øget fokus og støtte til kronisk syge borgere og deres pårørende. Flere penge til unge med psykiske udfordringer. Og der skal ansættes en stadsarkitekt og flere uddannede inklusionslærere, samt holdes et temamøde om normeringer i Gladsaxes børnehuse.

Desuden skal ejerlejlighederne i ejendommen Frødings Allé 3 købes, med henblik på at forbedre udearealerne på Søborg Skole, og der skal over en tiårig periode blandt andet investeres i nye dagtilbud, læringsmiljøer i folkeskolerne og et nyt sundhedshus på Fremtidsvej, kan man læse i aftalen.

– Vi er enige om at investere i en lang række velfærdsområder, herunder i tilbud til vores allermest sårbare borgere. Det er et budget, der understøtter vores fælles ønske om, at Gladsaxe skal være en attraktiv, grøn og bæredygtig kommune i social og økonomisk balance, siger Gladsaxe borgmester, Trine Græse (A).

Enhedslisten står udenfor aftalen. Ifølge byrådsmedlem Trine Henriksen ikke mindst på grund af besparelser på børne- og undervisningsområdet, samt på cykelstier og den kollektive trafik.

– En række af spareforslagene er ubærlige for os. Blandt andet besparelsen på læseskolen, højere priser i kantinerne, dyrehold i klubberne og sundhedsplejens hjælp til opstart af mødregrupper. Meget af dette rammer socialt skævt, udtaler Trine Henriksen, der dog også anerkender, at der er vigtige forbedringer på blandt andet seniorcentrene og til inklusion med i budgettet. pk