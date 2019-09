Dating for ældre er populært som aldrig før

SPONSORERET INDHOLD: Kærlighed har ingen alder. Det slår DR1’s ”Mormor på Mandejagt” fast i en ny og underholdende serie, der følger 4 ældre kvinder der alle er på jagt efter den store kærlighed.

Og i disse digitale tider, findes der da også et væld af muligheder for at finde prinsen på den hvide hest, eller kvinden man altid har drømt om. Dating for ældre er blevet rigtig populært, og det har måske noget at gøre med, at det at være ensom og savne en partner at dele livet med, ikke er nær så tabubelagt som det før har været.

Tag hånd om det der stresser, inden du skal date

Vi bliver ældre og ældre, og flere har fået øjnene op for at man også skal have det godt når man bliver gammel. Man har ret til at være lykkelig i alle stadier i livet, og det er den ældre generation blevet meget mere bevidst om. Heldigvis for det, for hvad er livet uden kærlighed og en af dele sine glæder og sorger med? Dating kan være virkelig nervepirrende – uanset hvilken alder man har! Hvad hvis man ikke tager sig godt nok ud? Hvad hvis man giver et dårligt førstehåndsindtryk? Eller snorker om natten?

Der kan være mange grunde til at være lidt usikker på sig selv, og det er ikke så mærkeligt hvis man har været alene i mange år. Det kan være en hjælp at få rettet op på problemer der kan stresse en, og som udelukkende øger nervøsiteten op til en date. Noget der er vigtigt, er at sove godt om natten. Det gælder både for en selv, og selvfølgelig ens partner, hvis man er heldig at finde en!

5% af befolkningen skærer tænder

Op til 5% af befolkningen skærer faktisk tænder om natten, hvilket der kan resultere i dårlig nattesøvn, kæbespændinger, hovedpine (Og irritation fra sidemanden!) Det er ikke så sjovt at døje med, når man samtidig forsøger at finde den eneste ene! Ved at bruge en bideskinne om natten, kan man forebygge mange af de skavanker det medfører at skære tænder, og undgå knas i det nye, sprudlende parforhold. En anden bonus er nemlig, at man ikke holder en potentiel partner vågen om natten!

Det kræver kort og godt mod at erkende, at man savner en livspartner og heldigvis er der masser af ældre singler i det ganske land, der tør at træde ud af sin comfort zone i jagten på den eneste ene! Hvem ved, måske er drømmemanden/kvinden bare et enkelt klik væk?