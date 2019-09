Den nye iPhone 11 er den hurtigste smartphone nogensinde

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du er en af dem, der i nogen tid har savnet en ægte nyhed fra Apple, så behøver du ikke vente længere. Den nye iPhone 11 har så mange forbedringer og nye features, at man roligt kan kalde den et seriøst generationsskift. Så hvis du vil have den hurtigste smartphone på markedet, er det nok en god idé at læse med her.

Den nye iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max er tre lysende eksempler på, hvad der sker, når det virkelig lykkes for Apples udviklere og designere. Når hardware og software går hånd i hånd, når der bliver kælet for designet, og når der tænkes ud af boksen i stedet for bare at lave mere af det samme.

Det hele er pro

Den nok største fordel ved de nye iPhone 11 er den chip, de har lagt i alle tre modeller. En A13 bionic chip, den hurtigste nogensinde i en smartphone. Den giver en utrolig høj performance, nok den bedste på smartphone-markedet overhovedet. Og som altid med Apple, så spiller det hele sammen – for med så høj en performance får man da helt lyst til at bruge sin telefon til at game. Og så er det jo godt, at Apple senere på måneden lancerer sit nye gaming-koncept Apple Arcade. Der er tænkt over tingene.

Det gælder også skærmen på iPhone 11-modellerne. En Liquid retina LCD på iPhone 11 og en Super retina XDR-skærm på Pro-modellerne, som begge går til kant, giver flotte naturtro gengivelser og en god farvestyring og kontrast. Og det er jo passende at have en supergod skærm at se på, når Apple 1. november lancerer AppleTV+, deres nye streamingtjeneste. Man får i øvrigt et års gratis abonnement på AppleTV+, når man køber den nye iPhone 11.

Hardware og software hånd i hånd

For første gang får man selv på lavpris-modellen iPhone 11 et dualkamera – et 12 megapixel wide-kamera med en 26 mm linse parret med et 12 megapixel ultra wide-kamera, der har 12 graders field of view. Desuden er der 4K video med 60 fps både på front- og bag-kamera. Det fuldendte ved det er, at sammen med den forbedrede hardware kommer en væsentlig opgradering af foto-appen, som spiller rigtig godt sammen, så selv amatørfotografer kan lave nogle superlækre billeder og videoer.

Bedre batterilevetid

Der er næppe noget, der har modtaget så meget kritik hos Iphones som batterilevetiden. Her har Apple-udviklerne lyttet til kritikken og givet lavprismodellen én times ekstra og pro-modellerne hele fire timers ekstra batterilevetid. Om det er nok, må kritikerne afgøre.