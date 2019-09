El-busser til Gladsaxe

Mange borgere i Gladsaxe må hver dag leve - ikke kun med høj støj fra trafikken - men også med luftforurening fra biler og busser.

Af Henrik Sørensen

Henrik Sørensen, Folketingskandidat i Gladsaxe (C)

Mange borgere i Gladsaxe må hver dag leve – ikke kun med høj støj fra trafikken – men også med luftforurening fra biler og busser. Luftforurening er farlig for vores helbred, og mange danskere dør hvert år for tidligt af luftforurening.

Luftforurening koster hvert år samfundet milliarder i omkostninger til f.eks. hospitalsbehandlinger. Gør vi noget ved luftforureningen, er det både godt for vores helbred og pengepung. Hvor bekæmpelse af støjen ofte kræver bevilliger fra folketinget, så kan vi selv i Gladsaxe gøre meget for at bekæmpe luftforureningen.

En af de store synder i forhold til luftforurening er de mange busser, som hver dag kører igennem Gladsaxe. Busser kører på diesel og udleder megen forurening. Det gør el-busser ikke.

I Roskilde er man allerede gået over til kun at køre med el-busser. Ved kun at køre med el-busser, sparer Roskilde miljøet for 1.400 tons Co2 om året. Gjorde vi det samme i Gladsaxe, vil vi også kunne nedsætte Co2 udslippet og luftforureningen betydeligt.

Roskilde er ikke den eneste kommune, som har el-busser. København har også lavet forsøg med el-busser, og har planer om at indføre el-busser. I Gladsaxe bør vi også kræve af busselskaberne, at de kører med el-busser. Når Gladsaxe vil være en miljøkommune, skal der ikke kun snakkes om miljøet, men der skal også handles.