En dag i naturen

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet opfordrer til at man udforsker naturen i denne uge. Foto: Peter Kenworthy.

Årets tema til Naturens Dag er ”mærk naturen”

Af Redaktionen, redigeret

Naturens Dag startede i år 2. september, og kulminerer søndag 8. september med offentlige arrangementer i hele landet.

Man kan komme til skovbingo i Hareskoven med start fra Hareskov Station klokken 12. Komme forbi Ørnereden, Poppelkrogen 41 i Bagsværd, og være i, mærke og smage på naturen sammen med KFUM-spejderne klokken 13. Eller komme til Søens Dag ved Bagsværd Sø mellem 13 og 17, ved Valdemar Poulsens Vej 1, hvor der vil der være masser af naturudfordringer for både store og små.

Dagen afholdes af Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, der kalder dagen Danmarks største naturbegivenhed. Naturens Dag bliver i år afholdt for 16. gang.

En undersøgelse, lavet af Kantar Gallup for Danmarks Naturfredningsforening i 2018, viser at børn i dag kun kommer halvt så meget ud i naturen som deres bedsteforældre i sommerhalvåret, og at naturoplevelserne bliver både færre og kortere for hver generation.

Så det er bare om at tage imod invitationen om at komme ud i det grønne.

pk