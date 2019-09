Europamester i forskning

Magnus Quaade Oddershede med medalje og beviset på sin EM-sejr. Foto: Privat.

Ung mand fra Gladsaxe vandt EM for unge forskere

Af Redaktionen, redigeret

19-årige Magnus Quaade Oddershede fra Gladsaxe vandt i sidste uge European Union Contest for Young Scientists i Sofia, Bulgarien, foran 150 af Europas skarpeste unge hjerner fra hele Europa.

I hans vinderprojekt – Vingespidsers indflydelse på flyvingers effektivitet – havde han selv designet vingespidser, der kan minimere luftmodstanden på flyvemaskiner, og dermed reducere deres klimaaftryk. Med førsteprisen fulgte 7.000 euro, godt 50.000 kroner.

– Det var helt surrealistisk. Jeg troede ikke, jeg havde en chance for at vinde. Jeg er superglad. Sejren åbner en masse døre og gør, at jeg kan komme videre med mit projekt på en måde, jeg ikke kunne før. Det er vildt, at folk ringer fra udlandet og gerne vil høre, hvad jeg har gjort, fortæller Magnus Quaade Oddershede.

Han blev udtaget til konkurrencen, ved at vinde Blooms forsknings- og formidlingspris til Unge Forskere i Bella Centeret i april for samme projekt.

– Magnus’ løsning kan medvirke til en drastisk reduktion af flybranchens CO2-udledning gennem et nyt design af en vingespids, var en del af motiveringen dengang.

European Union Contest for Young Scientists blev første gang afholdt i 1989, med målet om at fremme interesse for naturvidenskab og videnskabelig udveksling mellem unge. pk