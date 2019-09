Færre hjemløse

Tallet for hjemløse er faldende i Gladsaxe. Men der sælges stadig Hus Fordi på Søborg Hovedgade. Foto: Peter Kenworthy.

Der er 71 hjemløse i Gladsaxe. Syv bor på gaden og 35 på herberg

Af Redaktionen, redigeret

Der var i uge 6 i år 6.431 registrerede hjemløse borgere i Danmark, et lille fald i forhold til to år tidligere. Det kan man læse i en ny national kortlægning af hjemløshed i Danmark, lavet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Generelt har antallet af hjemløse dog været støt stigende siden 2009, hvor antallet på landsplan var under 5.000.

I Gladsaxe er antallet af kendte hjemløse faldende, siden det toppede i 2015. I uge seks var der, ifølge rapporten, registreret 71 hjemløse borgere, hvoraf syv boede på gaden, 35 på herberg, og 12 hos familie. De hjemløse i Gladsaxe er alt fra 18 til over 60 år, med de fleste i gruppen 25-29 år.

Tallet for antal hjemløse i Gladsaxe i uge seks i 2017 var, ifølge VIVE, 84 og i 2015 101. I 2013 var der, ifølge kommunens egne tal, 60 og i 2009 54 hjemløse.

Gladsaxe Kommunes handleplan for afhjælpning af hjemløshed har som mål, at ingen borgere skal leve et liv på gaden.

– Vi er utrolig glade for, at det er lykkedes os at knække kurven på hjemløseområdet. Blandt nye tiltag kan vi nævne, at vi har åbnet akutboliger for unge hjemløse, vi tilbyder gældsrådgivning for at forebygge, at man bliver sat ud af sin bolig, vi har intensiveret og koordineret vores samarbejde med forsorgshjem og senest har vi lanceret et nyt, forebyggende projekt, vi kalder ”Rum til en Ung”, hvor vi søger borgere, som har lyst til at leje et værelse ud i deres private hjem til en ung i en sårbar livssituation, siger Kristine Henriksen (A), formand for Psykiatri- og Handicapudvalget.

pk