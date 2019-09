Fem gode råd til en afslappet krop

SPONSORERET INDHOLD: Det kan være svært for kroppen at slappe af, når alt omkring os kører i højeste gear. Arbejdet kan være hårdt, studiet kan være stressende, og man kan hurtigt, hvis man ikke passer på, køre sin egen krop i stykker, ud at man egentlig selv er klar over det.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er derfor vigtigt engang imellem at tage en pause fra alt det der tynger og rydde ud i tankerne, så der igen er energi til at tage fat. Nedenfor finder du fem gode råd til en mere afslappet hverdag, men er dette ikke nok, kan du søg hjælp ved professionelle med en akupunktur uddannelse, for at løsne dine spændinger.

Vejrtrækning

Dette kan for nogle lyde basalt og logisk, men det er videnskabeligt bevist, at du ved at fokusere på din vejrtrækning kan give din krop et ånderum. Find et fredeligt sted uden for mange forstyrrelser og prøv på bedste vis at sænke din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind, hold det i 3 sekunder, og pust så ud igen, og du vil efter forholdsvis få minutter lægge mærke til, hvordan din krop slapper af.

Drik varm te

Der er forskellige typer af te til de forskellige behov, som kroppen måtte have. Så i stedet for at række ud efter kaffen, som det første om morgenen, kan du med for eksempel grøn te, give dig selv mange sundhedsmæssige fordele, men også fjerne din stress og give din krop muligheden for afslapning. Nogen gang er det egentlig nok kun at holde dine hænder om det varme krus for at få en fornemmelse af ro.

Gå en tur

Det er vigtigt at bevæge sin krop – det er ikke længere et ukendt faktum. Du kan derfor give din krop en pause ved simpelthen at flytte på den. Har du siddet for længe ved computeren og arbejdet, kan du gå hen til vandautomaten, hvor du på vejen kan få strukket dine muskler ud. Nogle gange vil dette dog ikke være fyldestgørende, og derfor er et af de bedste råd til en mere afslappet krop at gå en tur. Dette vil give dig en pause til at kunne samle dine tanker og få gang i blodomløbet, og når du er færdig, vil du igen være klar til at sætte dig ved skrivebordet.

Ring til en ven

Mens du går en tur, har du også muligheden for at ringe til en ven. Mange oplever tit ikke at have tid til at snakke med dem, som vi holder af på grund af travlhed i hverdagen, og dette kan skabe bekymringer, som kan lede til stress. Derfor kan du benytte din gåtur, eller en anden pause du skaber for dig selv, til at ringe til en ven eller familien, og du vil føle dig mere afslappet efterfølgende.

Overblik

En stresset krop kommer ofte som resultat af et stresset sind. Derfor kan du også starte din process imod en mere afslappet krop ved at skabe dig et overblik over de ting, som du skal have gjort eller i gang med. Dette mindsker følelsen af uoverskuelighed, og du giver altså dig selv et ånderum for at igen at finde energien.