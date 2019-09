Fire kolde fra kassen

Bagsværd Boldklub slog oprykkerne fra Vejby/Tisvilde med 4-0

Af Redaktionen, redigeret

Lige fra starten satte Bagsværd Boldklub sig på hjemmekampen mod Vejby/Tisvilde, og der skulle ikke gå mere end 5 minutter før Nicklas Madsen havde headet det første af sine to mål ind til 1-0. Efter 24 minutter scorede Madsen til 2-0 og tre minutter senere fik Adrian Kvist øget til pausestillingen 3-0. I anden halvleg faldt tempoet, men i kampens overtid scorede Malthe Eigenbrod til slutresultatet 4-0.

– Vi styrede kampen og have mange rigtige gode opspil og afslutninger hvor dagens modstander haltede en del efter. Alt i alt en fornuftig kamp, som vi havde under kontrol, og med otte afbud en stor dag for dem som spillede, fortæller cheftræner Bagsværd Boldklub, Brian Levi Clemmensen.

Bagsværd Boldklub ligger på 6. pladsen i Serie 2, pulje et, med seks point for tre kampe.

Næste kamp er ude mod Hornbæk den 7. september kl. 14.

pk