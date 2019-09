Fit for fight

For mange bevæger sig for lidt. Nyt fitnesscenter på Tobaksvej giver mulighed for at handle på sagen i afslappet atmosfære

Af Redaktionen, redigeret

Alt for mange børn og voksne bevæger sig for lidt, selvom fysisk aktivitet ifølge Sundhedsstyrelsen er med til at forebygge overvægt og sygdomme som diabetes.

Op imod halvdelen af danskerne er således, ifølge en rapport fra styrelsen om overvægt, overvægtige. Og tallet er stigende.

Cirka samme antal af borgerne i Gladsaxe er overvægtige, og næsten en tredjedel opfylder ikke WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet for voksne på mindst 150 minutter fysisk aktivitet per uge.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at børn er unge er fysisk aktive i mindst en time om dagen, med moderat til høj intensitet, og voksne mindst en halv time om dagen.

En af måderne at sikre, at sundheden og konditallet er i orden er at tage en tur i skoven eller cykle på arbejde. En anden er en tur i fitnesscenteret.

Og der har aldrig været så mange fitnesscentre som nu i Danmark.

28. september åbner der et til – LOOP Fitness på Tobaksvej 20. Centeret får et areal på cirka 500 kvadratmeter og to træningscirkler, opvarmningsområde og café og reception. LOOP Fitness adskiller sig, ifølge firmaet selv, fra de andre fitnesscentre ved at satse på cirkeltræning med et koncept, hvor det blot tager 24 minutter at gennemføre et træningspas. Samtidigt er der en afslappet atmosfære i centrene, uden spejle, frivægte eller høj musik, siger administrerende direktør Brian Schneider.

– Aldersmæssigt er vores medlemmer gennemsnitligt i 40’erne. De går op i træning og sundhed, men det er ikke en livsstil for dem. De træner ikke for at holde sig unge, men for at blive gamle. Hos os kan man komme, som man er, og det er der mange, som sætter pris på, tilføjer han.