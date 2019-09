Følger pengene barnet eller ej?

Det er stadig uklart, hvor de penge bliver af, som kommunen sparer ved den tidlige skolestart.

Af Kristian Tørning

Claus Wachmann (B), formand for Børne- og Undervisningsudvalget, skriver i Gladsaxe Bladet for 14 dage siden, at den tidlige skolestart skaber ro og tryghed, og at jeg har spurgt, om Gladsaxe har indført tidlig skolestart for at spare penge. Det er ikke korrekt. Jeg pegede på, at den tidlige skolestart naturligvis giver en besparelse og spurgte: ”Følger pengene barnet eller er der rent faktisk tale om en besparelse?”. Det svarer Claus Wachmann (B) ikke på. Claus Wachmann (B) skriver:

“Jeg kan derfor forsikre Kristian Tørning om, at det for Børne- og Undervisningsudvalget ikke er en spareøvelse”, hvilket virker barokt, for i Gladsaxe Bladet i sidste uge kan vi så læse, at der faktisk er ganske alvorlige besparelser på vej på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Børne- og Undervisningsudvalget ser tilsyneladende passivt til, mens der barsles med at indføre flere lukkedage, så forældrene må tage fri for at passe deres børn op til påske. Der er endda et forslag om, at forældre selv skal medbringe bleer til vuggestuen.