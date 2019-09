Der går ikke giraffer, elefanter og løver i Radiomarken, men der går får. Foto: Privat.

Grønt IDÉcenter og fotograf Mikkel Østergaard inviterer Gladsaxe-borgere på Fotosafari-workshop i Radiomarken

Af Redaktionen, redigeret

Nyder du at tilbringe din fritid i naturen, og holder du af at fotografere det du møder på din vej? Mangler du gode råd og vejledning i fototeknikker, komposition og det gode motiv, og vil du samtidig lære mere om Radiomarkens mangfoldige natur?

Så er det måske noget for dig at komme med, når Grønt IDÉcenter og fotograf Mikkel Østergaard inviterer Gladsaxe-borgere på ’Fotosafari’, der er et 3 dages workshop-forløb i naturfotografi, som både byder på dybdegående og professionel undervisning i fotografi, samt naturvejledning i Radiomarken.

Mikkel Østergaard er uddannet fotojournalist, og han er tilknyttet adskillige billedbureauer i Europa og diverse nyhedsmedier. Som afrunding på workshop-forløbet udvælges de bedste billeder fra hver deltager, som vil blive udstillet på Værebro Bibliotek, hvor billederne af den lokale natur kan nydes i to uger hen over efterårsferien.

Alle foto-interesserede er velkomne, og både øvede og nybegyndere vil få glæde af workshoppen. Det optimale udbytte fås dog, hvis der medbringes et system- eller spejlreflekskamera med udskiftelig optik. Workshopforløbet strækker sig over dagene 9., 15., og 22. september.

Læs mere på gladsaxe.dk/gic eller skriv til groentIDEcenter@gladsaxe.dk for mere information.