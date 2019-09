Frihedspris til Tove Smidth

Tove Smidth og Lech Walesa under prisoverrækkelsen i fredags. Foto: Privat.

Modtog Lech Walesas frihedspris under åbningen af Golden Days Festivalen på Arbejdermuseet

Af Jan Løfberg

Gladsaxes tidligere borgmester Tove Smidth blev i fredags hyldet på Københavns Universitet, da hun modtog Lech Walesas frihedspris.

Den tidligere polske præsident, Nobels Fredsprisvinder og leder af Solidarnosc Lech Walesa var i København i forbindelse med åbningen af Golden Days Festivalen i anledning af 30-året for ”Murens Fald”.

Tove Smidths store engagement i at styrke båndene mellem danskere og polakker samt hendes støtte til de polske aktivister under kommunismen blev fremhævet.

Det var Tove Smidth, der som nyt kommunalbestyrelsesmedlem i Gladsaxe tog initiativ til, at Gladsaxe fik en venskabsby i Polen. I 1967 underskrev hun venskabsaftale mellem Gladsaxe og Koszalin. Det var den første aftale mellem venskabsbyer på hver sin side af Jerntæppet:

– Jeg havde rejst en del i Polen som journalist for Danmarks Radio og havde en stor interesse for de indeklemte polakker. Derfor henvendte jeg mig på den polske ambassade i Danmark. De var med på ideen. Det skulle helst være en by i det nordlige Polen, som ville være forholdsvist nemt at rejse til. Jeg fik valget mellem fire-fem byer, som jeg besøgte. Det blev Koszalin, fordi den mindede mest om Gladsaxe, fortæller Tove Smidth.

I 2009 blev Tove Smidth udnævnt til æresborger i Koszalin, og i dag er hun den mest dekorerede dansker, når det gælder polske ordener og priser.

– Jeg har sat prisen af Walesa i vinduet. Det er et portræt af ham i glas, som kan ses tydeligt, når solen skinner, siger den 96-årige Tove Smidth, der var borgmester i Gladsaxe fra 1974 til 1983.