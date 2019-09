Fuld fart på superstudent

Isabella Hochstenbach Fink-Jensen har ikke travlt med at læse videre lige nu, men livet byder også på så meget andet. Foto: Kaj Bonne.

Isabella fra Bagsværd fik en studentereksamen med et gennemsnit på 12,5. Nu tager hun et sabbatår, men det betyder ikke, at hun sætter farten ned

Af Jan Løfberg

20-årige Isabella Hochstenbach Fink-Jensen fra Bagsværd blev umiddelbart før sommerferien student fra Nørre G på Mørkhøjvej med et gennemsnit på 12,5. Eksamensbeviset var spækket med 12-taller og så mindre end en håndfuld 10-taller.

At gennemsnittet er over 12 skyldes, at hun havde seks fag på A-niveau. Hvis hun så påbegynder en videregående uddannelse inden for de næste to år, får hun lov til at gange sit gennemsnit med 1,08, hvilket giver 13,5.

Og jo, Isabella forventer at starte på en uddannelse inden 2021. Hun kan så at sige vælge og vrage fra alle hylder, men hun har sat for, at hun næste år vil læse til kemiingeniør på DTU.

Til OL i Sydkorea

Da vi møder Isabella, er hun netop hjemkommet fra Yongin i Sydkorea, hvor hun var en af de fire danske repræsentanter ved Olympiaden i lingvistik (sprogvidenskab). Hun fortæller, at det var en spændende tur, ligesom det var sjovt at opleve, hvor dygtige de udenlandske konkurrenter var.

– Vi fik nogle opgaver på nogle sprog, vi overhovedet ikke kendte. Selv om der var tale om sprogvidenskab, så var det en fordel at være god til matematik, fordi vi skulle finde frem til sammenhænge i sætningsstrukturen som skulle beskrives i nogle systemer.

Isabella har allerede indledt sit sabbatår, men når hun fortæller om, hvad hun skal nå, er der ikke ret meget sabbat over det.

Isabella er netop flyttet i en lejlighed på Søborg Hovedgade sammen med sin kæreste Tobias. (En lille indskudt ”bonusinfo”: Tobias blev student sidste år med et næsten identisk gennemsnit fra HTX i Lyngby, så det er par skrappe studenter, der er flyttet sammen!)

Det unge par er i den grad i aktivitet. Tobias har både jobs og flere fritidsinteresser. Det samme har Isabella.

Den måde som Isabella har tænkt sig at bruge sit sabbatår, lever i høj grad op til hendes forestilling om, at det giver en frugtbar erfaring, som hun vil kunne trække på: – Jeg er sikker på, at jeg vil udvikle mig det kommende år. Jeg får mere ansvar ved at flytte hjemmefra. I den kommende tid gælder det så om at få styr på alt det nye, der er med en lejlighed, siger Isabella.

I øjeblikket bruges mange af døgnets timer på at samle midler til de forestående drømmerejser. Isabella Fink-Jensen arbejder i Rema 1000 i Hareskov; er barista på kaffevognen Café Ape; har vikartimer på Bagsværd Kostskole; er tutor og arbejder på den nye café ”Vaerd” i Bagsværd.

Der er nok at se til:

– Jeg forsøger stadig at få tid til at synge i kor eller klatre på klatrevæggen på Refshaleøen. Jeg læser en del skønlitteratur af Jane Austen eller andre klassikere på engelsk, siger Isabella.

Opleve nyt

Isabella gik alle sine skoleår på Bagsværd Kostskole, inden hun i et år var på high school i USA. Her havde hun engelsk, kemi og matematik på collegeniveau, fordi det var sjovt og udfordrende: – Jeg havde flere spændende og sjove fag. Jeg dyrkede sport og klatring, havde hjemkundskab med amerikansk mad og deltog i debatkonkurrencer.

Det er nok kendetegnende for Isabella, at hun vælger det sjove og udfordrende. Da hun efter at have boet i et år hos en mormonfamilie i Idaho, ville det have været oplagt, at hun fortsatte på Bagsværd Kostskole & Gymnasium: – Men jeg valgte Nørre G, fordi det ikke var det sikre. Jeg ville opleve noget nyt, ville væk fra det kendte miljø.

Isabellas oplevelsestrang er stærk. Derfor har hun da også en lang liste med rejsemål, som hun håber at gennemføre i nær fremtid: Peru og Brasilien i Sydamerika, en tur til New Zealand med to veninder, opleves nordlyset i Tromsø, interrail i Europa, besøge en fætter i USA og en vandretur i det skotske højland.

Der er fuld fart på superstudenten, men Isabella virker velovervejet og rolig, så hun skal nok nå det hele.