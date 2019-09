Fuldt hus til Lyserød Lørdag

Sådan så det ud i 2018, da IF Bytoften var vært for ”Lyserød Lørdag”. Foto: Kaj Bonne.

Der er fuldt booket, når IF Bytoften arrangerer Lyserød Lørdag

Af Jan Løfberg

IF Bytoften arrangerer endnu en gang Lyseørd Lørdag, men allerede fem uger før arrangementet afvikles den 5. oktober, kan klubbens formand Thomas Dreyer melde alt udsolgt. Samtlige holdpladser er blevet købt. Det vil sige, at otte herrehold og 32 damehold stiller til start.

Det er Kræftens Bekæmpelse som står bag ’Lyserød Lørdag’. Her samles der penge ind til kampen imod brystkræft. I denne anledning er IF Bytoften i Gladsaxe vært ved et traditionelt fodboldstævne på klubbens bane, hvor alle de penge, der samles ind, går til kampagnen ”Støt Brysterne”. Stævnet arrangeres i samarbejde med Bevæg dig for livet – Fodbold.

– Vi har et håb om, at vi i år kan samle et sted mellem 60.000 og 70.000 kr. ind.Vi har 35 frivillige i gang på selve dagen, og der er mange, som stiller gratis op. Der er boder med salg af kager og pandekager, CC Sportswear sælger lyserøde trøjer, hvor hele salget går til den gode sag. Vi har sponsorer og andre som støtter ved ikke ikke at tage honorar. Til vores fest om aftenen kommer Peter Pedal og Tom Duke-Box, kendt fra Langelandssangen, og spiller gratis. Det er dejligt at mærke den kolosalle opbakning fra alle – spillere, dommere og hjælpere, siger Thomas Dreyer.

IF Bytoften har selv fire hold med i turneringen – et herre- og tre damehold.

Sidste år vandt klubben rækken for ”de meget øvede”: – Så vi har en pokal at forsvare, siger formanden.

I alt syv fodboldklubber arrangerer Lyserød Lørdag, og Bytoftens stævne er så klart det største.

For to år siden havde Bytoften en rekordindsamling på næsten 60.000 kroner, men den forventer man altså, at man slår i år. Tilskuere er meget velkomne til at kigge forbi og støtte den gode sag.