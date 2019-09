Går du arbejdsløshed i møde efter endt uddannelse?

SPONSORERET INDHOLD: Når studielivet så småt er ved at nærme sig sin afslutning, er det tid til at gøre sig tanker om, hvordan ens arbejdsliv mon kommer til at se ud. De fleste vil være ledige umiddelbart efter studiet er slut, mens de jagter deres første job.

I nogle fag er konkurrencen så stor, at det kan være svært at få foden indenfor som nyuddannet, og går derfor ledig i mange måneder. Uanset hvad, er det vigtigt at man overvejer de forskellige scenarier der kan finde sted efter uddannelsen og sikrer sig en indkomst, når SU-retten slutter.

Er du ved at uddanne dig til politibetjent, er der ingen grund til at frygte arbejdsløshed efter du er færdig med din uddannelse. Det er nemlig det er erhverv i Danmark med laveste arbejdsløs – på nul procent. Sådan ser det ikke blandt landets akademikere, der i snit lægger på en ledighed mellem 5-12 % blandt alle studieretninger: Humaniora, Samfundsvidenskab, IT og Naturvidenskab. Der er med andre ord rigtig mange danskere, der oplever ledighed trods dugfrisk viden fra skolebænken og spørgsmålet er således: Har du styr på, hvordan du sikrer dig bedst, hvis du bliver ramt af ledighed?

Sikre dig en indkomst: A-kasse studerende

Selvom man har færdiggjort sin uddannelse med et flot resultat, er det ingen garanti for at lande et drømmejob efter specialet er afleveret. Derfor bør alle studerende tage stilling til arbejdsløshedsscenariet mens de endnu studerer, så de er klædt på at håndtere tilværelsen efter endt studie – uanset hvad det byder dem. Derfor bør man sikre sig retten til at kunne modtage dagpenge allerede mens man er studerende. Heldigvis er a-kasse studerende gratis mens man er under uddannelse hos rigtig mange a-kasser.

Det er bedst at melde sig ind som a-kasse studerende mens der stadig er mindst et år tilbage af uddannelsen, for så undgår man karensperioden (på en måned) og kan dermed modtage dagpenge fra dag ét man er færdig med sin uddannelse. Der er udelukkende fordele ved at blive studiemedlem af en a-kasse, eftersom man er fuldt forsikret uden at betale en krone for det. Først når den sidste karakter er tikket ind og man officielt er færdiguddannet, skal man begynde at betale kontingent for at være i a-kassen. Men det er trods alt stadig et beskedent beløb i forhold til de godt 13.500 kroner som dimittendsatsen er på i 2019.

Få hjælp til at finde drømmejobbet

De fleste nyuddannede oplever at skulle søge rigtig mange jobs, før det endelig bliver dem, der kommer igennem nåleøjet. Det er let at blive demotiveret og opgivende, når man gang på gang får afslag på sine ansøgninger. Derfor er det bare med at udnytte nogle af de mange tilbud, kurser og workshops, som a-kasser tilbyder deres medlemmer.

Det kan eksempelvis være Excel-workshops der opkvalificerer deltagernes Office-færdigheder eller LinkedIn Pro-kurser, der giver værktøjerne til, hvordan man kan lande drømmejobbet ad andre kanaler end ved udelukkende at søge opslåede stillinger. Eller lær hvordan du markedsfører dig selvsikkert. Er du medlem af en fagforening, har du også adgang til deres kurser. Og er du medlem af en a-kasse under uddannelse, kan du allerede deltage i arrangementerne mens du endnu studerer.