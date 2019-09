Gennembrud i alzheimerforskning

Forskere kæder tandkødsbetændelse sammen med demens

Af Redaktionen, redigeret

Det er ofte lidt af et mysterium hvorfor nogle mennesker får demens, og det er derfor ofte svært at finde den rette behandling for sygdommen.

Men nu har forskere fundet ud af at tandkødsbetændelse har en eller anden sammenhæng med alzheimer, der udgør over to tredjedele af alle tilfælde af demens, skriver Illustreret Videnskab. Hjernen bliver simpelt hen angrebet af bakterier fra tandkødet.

I 96 procent af prøverne fandt forskerne giftstoffer fra bakterien, og de patienter der var hårdest ramt på hukommelsen var også dem, der havde flest giftstoffer fra tandbakterien, tilføjer man.

Denne opdagelse vil måske kunne føre til at man vil kunne udvikle en medicin der kan være med til at kurere Alzheimer i fremtiden.

Over 70.000 danskere lever med en demenssygdom, heraf cirka 45.000 med alzheimer.

Lørdag den 21. september mellem 11 og 14 samler Alzheimerforeningen ind til de mange tusinde demensramte familier i Danmark. Ifølge organisationen mangler man stadig indsamlere, blandt andet i Søborg.

pk