Gladsaxe-kandidat i kampvalg

Fælles-tillidsrepræsentant for BUPL i Gladsaxe stiller op som formand for BUPL Storkøbenhavn

Af Redaktionen, redigeret

Jon Olufson arbejder til dagligt på SFO’en på Søborg Skole, hvor han laver alt fra at smøre boller, løse konflikter og spille fodbold og Stratego med børnene. Han er også fællestillidsmand for pædagogernes fagforbund, BUPL.

Og nu stiller han op som formand for de over 6.000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn, sammen med foreløbig to andre kandidater, Daniel Arildsen og Brigitte Christensen.

– Jeg brænder for at gøre en forskel for pædagogerne. Jeg elsker pædagogfaget og kan se, hvordan det på mange områder bliver sværere at udføre vores arbejde tilstrækkeligt. Vi er en af de professioner, der ligger højst i stress- og vold/trusler-statistikkerne. Vi har desværre mange steder så dårlige normeringer, at arbejdsvilkårene og dermed arbejdsmiljøet gør det svært for os at gøre det bedste for børnene, fortæller 38-årige Jon Olufson. – Mit fagpolitiske arbejde startede her i Gladsaxe og tog ekstra meget fart i forbindelse med OK18, hvor jeg var med til at arrangere demonstration og holde tale om minimumsnormeringer foran Gladsaxe Rådhus, tilføjer han.

Formandskabet for BUPL Storkøbenhavn afgøres 3. oktober til BUPL Storkøbenhavns Generalforsamling i Rødovre.

pk