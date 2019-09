Gladsaxes hjemløse ryger bagerst i køen

Hvis der er hjemløse danskere, der bor på gaden i Gladsaxe, skal Gladsaxe så forære boliger til flygtninge?

Af Kristian Tørning

Kristian Tørning, Bæverstien, 28

I Gladsaxe Bladet d. 17. september kan vi læse, at der er 71 hjemløse i Gladsaxe, hvoraf syv endda må bo på gaden.

Alligevel udtaler formand for Psykiatri- og Handicapudvalget, Kristine Henriksen (A), at hun mener, at det er lykkedes at knække kurven på hjemløseområdet.

Det er godt, hvis kurven er nedadgående, men det hjælper ikke de syv, der må bo på gaden, mens vi nærmer os vinteren. Samtidig sikrede Gladsaxe Kommune sidste år 40 boliger til flygtninge. Men hvor er handlekraften nu, hvor det er danskere, der ikke har noget hjem?

De danske hjemløse i Gladsaxe, må bo på gaden, mens de venstreorienterede, de radikale, socialisterne og kommunisterne forærer velfærd og boliger til fremmede. Tænk at det er kommet så vidt, at Danmark er socialkontor for hele verden, og at de danske hjemløse endda står bagerst i køen.