Gravearbejde i Mørkhøj Erhvervskvarter

Novafos skal omlægge vandledninger og lægge nye regnvandsledninger for at gøre plads til letbanen

Af Redaktionen, redigeret

Novafos går snart i gang med at omlægge vandledninger og lægge nye regnvandsledninger på Gladsaxe Ringvej for at gøre plads til den kommende letbane, skriver Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside. – Anlægsarbejdet starter ved kommunegrænsen til Herlev og fortsætter op til krydset ved Dynamovej/Batterivej. I denne fase arbejder de først i højre side (siden mod erhvervskvarteret) og derefter i venstre side. De forventer at være færdige på denne del af Gladsaxe Ringvej i sommeren 2020. Dernæst arbejder de på strækningen fra krydset og frem til Hillerødmotorvejen, tilføjer man.

Ifølge Rambøll, der rådgiver Novafos i arbejdet, vil ledningsomlægningerne kræve at man inddrager en af vejbanerne og cykelstien i den side, der arbejdes i. Det betyder, at der vil være mindre plads på vejen, og det kan tage længere tid at komme frem – ikke mindst i myldretiden.

Tjek trafikinfo.dk, P4 Trafikradio eller citysense.dk/gladsaxe for information om trafiksituationen.

pk