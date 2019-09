Gyldne dage i 1989

Lær om Berlinmurens fald til Golden Days Festivalen på Gladsaxe Hovedbibliotek

Af Redaktionen, redigeret

Årets Golden Days Festival løber af stablen fra 6. til 22. september og handler i år om året 1989. Et år som man, hvis man er gammel nok, blandt andet vil huske for internettets og TV2’s fødsel, indsættelsen af George Bush som USA’s 42. præsident og for musikalsk lydtapet bestående af alt fra Madonna og Milli Vanilli til The Cure og Nirvana.

Men især og altoverskyggende for at være det år hvor Berlinmuren faldt, Jerntæppet blev trukket væk og Europakortet blev omskrevet.

Gladsaxe Hovedbibliotek rejser sin egen mur i forhallen, hvor man kan komme og lave sin egen tusch-grafittikunst med hilsner til dem på den anden side muren, ligesom man gjorde i Berlin under Den Kolde Krig. Du kan også quizze til den ’Store ’89’er Quiz’ på Høje Gladsaxe Bibliotek mandag 23. september, gå efter en fuld plade til musikbingo med fokus på ’80erne på spillestedet Richter tirsdag 10. september, eller komme til foredrag om 1989 og den kolde krig på Hovedbiblioteket.

Man kan læse mere om programmet for festivalen på gladsaxe.dk/bibliotek pk