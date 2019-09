Gyselige klovne og spansk storværk

Fabelagtige Antonio Banderas i Pedro Almodóvars ”Smerte og ære”. Foto: Scanbox Film.

Bibliografen viser Almodóvars Smerte og ære og It – del 2

Af Redaktionen, redigeret

Det måtte jo ske! Klovnen Pennywise er tilbage i ”It – del 2” for igen at terrorisere byen, Derry. 27 år efter de syv venner fra Taberklubben bekæmpede ham sidst spreder frygten sig i det lille samfund med den dystre fortid. Børn er igen begyndt at forsvinde i byen, og Mike samler derfor klubben, der ellers for længst er gået hvert til sit.

Påvirket af fortidens traumatiserende oplevelser, må de nu hver især stå ansigt til ansigt med deres værste frygt for én gang for alle at tilintetgøre Pennywise, der er endnu mere diabolsk og dødbringende end nogensinde før.

Pedro Almodóvar, en af europæisk films allerstørste kunstnere, er tilbage med endnu et mesterværk. ”Smerte og ære” kombinerer humor og alvor, som kun han kan. Antonio Banderas, der modtog prisen for bedste skuespiller ved årets filmfestival i Cannes, spiller den succesfulde filminstruktør, Salvador Mallo. Succesen til trods plages han af en sær følelse af tomhed.

Hvad betyder en flot karriere i forhold til resten af livet og hvorfor skal man underkaste sig prætentiøse interviews og trættende smigrer? Store temaer tages under kærlig behandling, og i jagten på livets mening drømmer Salvador sig tilbage til barndommen, hvor fattigdommen stod i skarp kontrast til hans viljestærke mors betingelsesløse kærlighed. Hun spilles følsomt og fint af Penélope Cruz. ”Smerte og ære” er en visuelt overdådig og følelsesladet filmisk fest for Almodóvars mange fans og filmen, han i mange år har drømt om at realisere.

Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 5. september.