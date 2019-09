Humoren er i højsædet

Joaquin Phoenix som den forstyrrede Arthur Fleck i ”Joker”. Foto: SF Studios.

Talende gæs, Joker og midtvejskrise i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Wikke og Rasmussen er tilbage i Bibliografen med deres vanvittige og sjove humor i ”Gooseboy”, der har premiere i denne uge. Viggo, der lever og ånder for spilverdenen, får sig en overraskelse, da en talende gås nødlander på altanen. Sammen kommer de to nye venner på en forunderlig rejse, der viser sig langt mere krævende end Viggo nogensinde havde forestillet sig!

I ”Jagtsæson” tager den nyligt fraskilte Eva på weekend med barndomsveninden Marlene for at hjælpe hende gennem en midtvejskrise. Med på turen er også Isabella, Evas eksmands nye unge kæreste, som maser sig på for at overtage rollen som Marlenes bedste. Turen får selvfølgelig det værste frem i pigerne, og venskaberne sættes på prøve.

”Jagtsæson” er en humørbombe ud over det sædvanlige, der samtidig formår at nå helt ind under huden på sine sjove og skrøbelige karakterer.

Arthur Fleck er ikke helt som alle andre. I Gotham City, en fordærvet storby i forfald, går han klædt ud som klovn hvileløst rundt i de mørke gader for at finde sin plads i samfundet. Gang på gang må han gå skuffet hjem til sit eneste rigtige bekendtskab; en skrøbelig mor. Arthur er udstødt. Han mobbes af teenagere på gaden, hånes af forretningsmænd i metroen og drilles af klovnekollegaer. Hvert enkelt lille skub bringer Arthur tættere og tættere på afgrunden og galskaben æder ham op indefra til kun alteregoet Joker står tilbage; klar til at sprede rædsel og ondskab.

”Joker” og de to ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 3. oktober.