Hvad skal der til for at en kommunalbestyrelse lytter til sine borgere?

Af Bruno L. Jeppsson

Tag nu det gamle posthus.

– cirka 70 skriftlige indsigelser. Flere af dem repræsenterende grupper af borgere

– mere end 1.500 indsigelser mod et nyt supermarked

– et borgermøde med omkring 80 deltagere, hvor alle undtage én talte imod bebyggelsen.

For projektet talte den rådgiver, som tegner projektet. Gad vide hvor meget den udtalelse er værd? COWI vurderer projektet som vanskeligt realiserbart.

Borgerne er blevet hørt på skrømt, det var spil for galleriet. Alt var klappet på plads inden projektet blev offentliggjort, det var helt tydeligt.

Søborg Torv bliver smadret, men på det store projekt blev der skam flyttet et par træer. Så noget fik borgerne da ud af det.