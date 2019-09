Der er problemer med at tiltrække elever til Skovbrynet Skole. Men nu vil forældreforeningen ”Brug Skovbrynet Skole” forsøge at aktivere Gladsaxeborgerne

Af Kristian Tørning

Af Kristian Tørning, Bæverstien 28

Foreningen vil starte et korps af forældreambassadører, der skal fokusere på at øge søgningen til Skovbrynet Skole. Da skolestart 2019 lige er overstået, er der god tid til strategisk planlægning i forhold til skolestart 2020. Det bliver spændende, når vi allerede om et års tid kan se effekten af indsatsen.

Herfra skal lyde en opfordring om, at forældreambassadørerne fokuserer indsatsen på de 62,1 % gladsaxeborgere, som stemmer på partier, der aktivt fører en lempelig udlændingepolitik.

Det er nu, at de der stemmer på: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, skal vise, at de faktisk er rummelige, og at de vil indvandringen. Hvis de ikke selv vil, hvem skal så?